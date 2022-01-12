Участникам корпоратива в больнице Лесосибирска, где умер пациент, объявили выговоры

КРАСНОЯРСК, 12 января. /ТАСС/. Медикам больницы Лесосибирска (Красноярский край), фигурирующем на видеозаписи празднования новогоднего корпоратива, объявлены выговоры. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

На каналах СМИ в Telegram распространили видеозапись, которую снял пациент больницы, ожидающий оперативной помощи. На кадрах видео якобы сотрудники больницы празднуют новогодний корпоратив. Сообщается, что мужчина в это время ждал срочной операции и передал эту видеозапись своим родственникам перед своей смертью.

"По итогам проверки за нарушение правил служебного поведения, норм профессиональной и корпоративной этики, повлекших репутационный урон коллективу Учреждения, сотрудникам, фигурирующим в видеозаписи, объявлено дисциплинарное взыскание (выговор)", - сообщили в Минздраве.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что новогоднее празднование и смерть пациента это не связанные между собой события. Проверка по вопросам качества оказания медицинской помощи в больнице Лесосибирска продолжается.

Ранее сообщалось, что проверку по факту смерти пациента в больнице начали прокуратура региона и управление Следственного комитета.