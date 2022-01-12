СМИ: 18 человек погибли в аварии с автобусом в ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 12 января. /ТАСС/. По меньшей мере 18 человек погибли на севере ЮАР при лобовом столкновении автобуса и внедорожника. Об этом сообщила в среду южноафриканская радиостанция SABC со ссылкой на местные власти.

"Авария произошла вечером 11 января на скоростной автотрассе, - заявил официальный представитель службы безопасности движения провинции Лимпопо Майк Маринга. - В результате лобового столкновения с внедорожником автобус загорелся, сгорели 17 пассажиров, находившиеся в его салоне. Погиб также водитель внедорожника". По словам Маринга, выжили восемь человек, шесть из них получили серьезные ранения.