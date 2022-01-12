{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: 18 человек погибли в аварии с автобусом в ЮАР

Еще шесть человек получили серьезные ранения в результате лобового столкновения автобуса и внедорожника на севере страны

ПРЕТОРИЯ, 12 января. /ТАСС/. По меньшей мере 18 человек погибли на севере ЮАР при лобовом столкновении автобуса и внедорожника. Об этом сообщила в среду южноафриканская радиостанция SABC со ссылкой на местные власти.

"Авария произошла вечером 11 января на скоростной автотрассе, - заявил официальный представитель службы безопасности движения провинции Лимпопо Майк Маринга. - В результате лобового столкновения с внедорожником автобус загорелся, сгорели 17 пассажиров, находившиеся в его салоне. Погиб также водитель внедорожника". По словам Маринга, выжили восемь человек, шесть из них получили серьезные ранения.

Теги
ЮАР
Житель Ямала выжил после четырех дней скитаний в тундре
После поломки снегохода 66-летний мужчина не стал дожидаться спасателей и пошел в неизвестном направлении на лыжах
Читать полностью