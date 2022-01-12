Житель Ямала выжил после четырех дней скитаний в тундре

ТАСС, 12 января. Поисковики в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) обнаружили 66-летнего коренного жителя, который четыре дня скитался в тундре в 40-градусный мороз без связи. Медпомощь ему не понадобилась, сообщили в пресс-службе "Ямалспаса".

"Наиболее продолжительной и сложной в новом году стала операция по спасению 66-летнего коренного северянина в Пуровском районе. <...> Девять бойцов "Ямалспаса" и трое поисковиков "Лиза Алерт" искали мужчину, у которого в районе озера Пякуто сломался снегоход. Поиски усложнялись погодой - метелью и экстремально низкими температурами до минус 40 градусов. В результате четырехдневных поисков мужчина найден в тундре живым", - говорится в сообщении с уточнением, что к врачам мужчина не обращался.

В пресс-службе уточнили, что после поломки снегохода мужчина не стал дожидаться приезда спасателей и пошел в неизвестном направлении на лыжах. Связь с ним была потеряна.