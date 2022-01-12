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Три человека погибли при пожаре в бытовке в Новой Москве

В настоящее время причины пожара устанавливаются

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Пожар произошел в коттеджном поселке Подолье в Новой Москве, в результате погибли три человека. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре на Абрикосовой улице в коттеджном поселке Подолье поступила в 01:55. "Пожарные, прибыв на место, установили, что горит бытовка на площади 16 кв. м. В ходе проливки и разбора завалов обнаружены тела трех погибших человек", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время пожар потушен, его причины устанавливаются.

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