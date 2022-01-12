Полиция возбудила дело после ДТП в Красноярском крае с четырьмя погибшими

КРАСНОЯРСК, 12 января. /ТАСС/. Следователи полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП на юге Красноярского края, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД.

В 09:15 (05:15 мск) в дежурную часть полиции поступило сообщение о столкновении автобуса ПАЗ с легковым автомобилем в районе поселка Кошурниково Курагинского района. В результате ДТП в автомобиле погибли четыре человека, в том числе двое детей. В автобусе находились 15 человек, трое пассажиров получили ссадины и ушибы.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз для установления обстоятельств случившегося", - сообщили в главке.

Для координации работы сотрудников на место ДТП выехал начальник краевого главка МВД Александр Речицкий, а также специализированная следственно-оперативная группа.

По данным прокуратуры, автобус двигался по маршруту Краснокаменск - Кошурниково - Артемовск - Щетинкино. По предварительным данным, автомобиль Nissan Almera выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с движущимся автобусом. В легковушке бабушка и дедушка перевозили двоих мальчиков 2005 года рождения, один был их внуком, второй - его знакомым.