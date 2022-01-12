Новое дело возбудили в Крыму против задержанных пятерых членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Следователи возбудили новое уголовное дело о приготовлении к насильственному захвату власти в отношении ранее задержанных пятерых членов запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщили в среду журналистам в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по ст. 205.5 УК РФ ("Организация и участие в организации деятельности террористической организации") в отношении пяти граждан РФ возбуждено новое уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти). Установлено, что один житель Севастополя и четверо жителей Республики Крым, являясь членами региональной ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", вели противоправную деятельность, направленную на насильственное изменение конституционного строя РФ", - говорится в сообщении.

"В ходе конспиративных собраний они распространяли среди населения полуострова террористическую идеологию, вербовали новых членов в террористическую организацию. "В настоящий момент подозреваемые содержатся в СИЗО №1 города Симферополя. Следственным отделом УФСБ проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению", - говорится в пресс-релизе.

В августе 2021 года в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержаннии на Крымском полуострове двух главарей и троих участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир", которые, по версии следствия, вербовали в свои ряды крымских мусульман. В их домах обнаружено и изъято значительное количество запрещенных пропагандистских материалов, средства связи и электронные носители информации.