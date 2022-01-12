Супруги из Архангельской области подозреваются в истязании шестилетнего ребенка

АРХАНГЕЛЬСК, 12 января. /ТАСС/. Супружеская пара из Онежского района Архангельской области подозревается в истязании шестилетнего мальчика. Они заключены под стражу, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

"Следственными органами СК РФ по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное дело в отношении супругов из Онежского района, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного"). Женщина также подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним")", - сообщает пресс-служба.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, мальчик является сыном женщины, мужчина - его отчим. По версии следствия, с августа 2021 года по январь 2022 года в Онежском районе подозреваемые на почве личной неприязни к ребенку по незначительным поводам систематически наносили мальчику побои, причиняя физические и психические страдания. О произошедшем стало известно после того, как ребенку потребовалась медицинская помощь. Его изъяли из семьи и поместили в медицинское учреждение в Архангельске.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.