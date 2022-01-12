В Туле автомобиль заблокировал проезд машине скорой помощи, перевозившей пациентку

ТАСС, 12 января. Водитель автомобиля заблокировал проезд машине скорой помощи, приехавшей на вызов к пациентке в Туле. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе управления МВД России по Тульской области.

"Действительно был данный факт. Личность водителя установлена. В отношении него составлен административный материал по [статье] 12.17 ч. 2 КоАП РФ ("Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом")", - сказали в пресс-службе.

В сообщении отметили, что ситуация произошла в понедельник вечером. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, пациентка доставлена в стационар.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что автомобиль заблокировал выезд машине скорой помощи, перевозившей пенсионерку. Отмечалось, что мужчина требовал освободить дорогу во время проведения осмотра пациентки, а для проезда машины скорой помощи местные жители отталкивали внедорожник руками.