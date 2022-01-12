В Оренбурге задержали подозреваемого в сбыте наркотиков на 14 млн рублей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. В Оренбурге сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Как сообщила ТАСС в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк, у него изъято более 30 тыс. разовых доз запрещенных веществ на 14 млн рублей.

"В ходе оперативных мероприятий при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержан 27-летний владелец одного из автосервисов Оренбурга. У него обнаружено два пакета с веществом весом более 1,9 кг", - сказала она.

По словам Волк, при обыске в двух квартирах задержанного полицейские изъяли еще более 6 кг различных веществ, а также предметы для их расфасовки. По результатам исследования, часть изъятого - синтетические наркотики и гашиш, остальной материал еще изучают эксперты-криминалисты. "Общий объем обнаруженных у фигуранта веществ составляет более 30 тыс. разовых доз и, по имеющейся информации, на черном рынке оценивается примерно в 14 млн рублей", - добавила представитель МВД России.

Сотрудники полиции предполагают, что злоумышленник планировал сбывать товар через тайники-закладки разовыми дозами и мелкооптовыми партиями. Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Подозреваемый арестован.