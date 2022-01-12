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Airbus A320 готовится к посадке в Екатеринбурге из-за сработавшей сигнализации шасси

Пассажиров доставят в пункт назначения на резервном воздушном судне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполняющий рейс по маршруту Екатеринбург - Санкт-Петербург, готовится к посадке в аэропорту вылета. После взлета на судне сработала сигнализация незакрытия створок шасси, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"На самолете Airbus A320, выполняющем рейс U6223 по маршруту Екатеринбург-Санкт-Петербург, после взлета сработала сигнализация незакрытия створок шасси. Командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт Кольцово", - говорится в сообщении.

В настоящий момент борт готовится к посадке. Доставка пассажиров в пункт назначения будет организована на резервном воздушном судне.

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