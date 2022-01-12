В Нижегородской области ищут мужчину, подозреваемого в убийстве муниципального депутата

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 января. /ТАСС/. Мужчину, который подозревается в убийстве депутата Ковернинского муниципального округа, ищут в Нижегородской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Ранее в местных СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что в Ковернинском районе был убит депутат Ковернинского муниципального округа Валентин Розин. Подозреваемого в совершении преступления разыскивают.

"По факту совершения вечером 11 января 2022 года особо тяжкого преступления в рабочем поселке Ковернино Нижегородской области сообщаем, что сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в совершении данного преступления", - сообщили в пресс-службе.

По данным сайта Ковернинского муниципального округа, Розин входит в местный совет депутатов, срок полномочий которого с 2020 по 2025 год.

В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что по факту убийства 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Установлено, что вечером 11 января местный житель обратился в Ковернинскую центральную районную больницу с огнестрельным ранением. Именно от полученных телесных повреждений он скончался в реанимации. При этом потерпевший успел сообщить, кто совершил в отношении него преступление.

"В настоящее время следователями СК совместно с оперативными сотрудниками полиции и бойцами Росгвардии осуществляются крупномасштабные мероприятия, направленные на установление лица, заподозренного в совершении убийства, - это мужчина 1982 года рождения, житель Ковернинского района. При разыскиваемом может находиться огнестрельное оружие", - отметили в СК.