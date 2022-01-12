Полиция подтвердила задержание врио замглавы Тамбовской области по делу о мошенничестве

ТАМБОВ, 12 января. /ТАСС/. Врио замглавы администрации Тамбовской области задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, сообщили в среду в пресс-службе УМВД по региону.

Накануне источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что врио замгубернатора Владимир Громов задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в мае 2021 года следственной частью СУ УМВД России по Тамбовской области по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 ("Мошенничество") по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере в порядке ст. 91 УПК РФ после проведенных сотрудниками УМВД и УФСБ России по Тамбовской области обысков, задержан один из заместителей главы администрации Тамбовской области", - говорится в сообщении.