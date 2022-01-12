Главу муниципалитета в Поморье задержали за взятку при реализации госпрограммы

АРХАНГЕЛЬСК, 12 января. /ТАСС/. Глава муниципального образования "Сольвычегодское" Андрей Сергеев подозревается в получении взятки, он задержан, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Архангельской области.

"Он задержан", - сказали в пресс-службе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО) возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере"), в отношении индивидуального предпринимателя - по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере").

По версии следствия глава муниципального образования предложил предпринимателю, с которым были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по текущему ремонту тротуаров на более 3,5 млн рублей, передать ему взятку в размере 50% от прибыли, полученной коммерческой организацией. Ремонт проводился в рамках областной государственной программы "Формирование современной городской среды в Архангельской области". В итоге глава муниципального образования через посредника в 2021 году получил более 400 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности управления ФСБ России по Архангельской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. По месту жительства и работы подозреваемых проводятся обыски.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.