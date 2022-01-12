На Алтае по факту гибели подростка после курения вейпа возбудили дело

БАРНАУЛ, 12 января. /ТАСС/. В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка после курения электронного устройства, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в среду. Еще два человека, в том числе подросток, находятся в медучреждении.

"По данным следствия, днем 10 января в гости к 17-летней жительнице Бийска пришли 18-летняя подруга со своим 12-летним братом. После того, как молодые люди покурили электронное устройство, у них ухудшилось самочувствие. На следующее утро бабушка девушки обнаружила потерпевших, находящихся в квартире, в бессознательном состоянии. В настоящее время девушки госпитализированы в медицинское учреждение, мальчика спасти не удалось", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Проверку произошедшего организовала и прокуратура Алтайского края. В пресс-службе регионального надзорного ведомства ТАСС уточнили, что прокуроры проверят работу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних.