Первый канал обжаловал решение взыскать с него 1 млн руб. в пользу Юрия Лозы

МОСКВА, 12 января./ТАСС/. Первый канал подал апелляцию на решение взыскать с него 1 млн рублей в пользу певца Юрия Лозы из-за песни "Плот". Об этом ТАСС сообщили в среду в Мосгорсуде.

"В суд поступила апелляционная жалоба Первого канала на решение по иску Лозы", - сказали в суде.

Московский городской суд 23 ноября 2021 года рассмотрел исковое заявление Лозы Ю.Э. к АО "Первый канал". Суд удовлетворил требования истца частично, постановил взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 1 млн рублей и судебные расходы, в остальной части отказал.

Ранее сообщалось, что Лоза подал иск к Первому каналу с требованием запретить транслировать его песню "Плот" на шоу "Голос", показ которого идет на этом канале. В иске Лоза защищает исключительные права на музыкальное произведение "Плот", прозвучавшее в программе "Голос", запись которого в дальнейшем была размещена в интернете. Изначально Лоза требовал 5 млн рублей компенсации, позднее сумма требований была уменьшена до 4 млн рублей.

В исковых требованиях Лоза просил запретить Первому каналу создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и использование музыкального произведения "Плот" в телепередаче "Голос". По сообщению суда, истец указывает, что ответчик существенным образом испортил произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала. Лоза также услышал непристойную иронию в словах ведущих "Голоса", а также распространение несоответствующих фактов из его биографии, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию, отмечается в иске.