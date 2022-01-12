Экс-главу администрации Ставрополя задержали в аэропорту Минска с поддельным паспортом

МИНСК, 12 января. /ТАСС/. Бывший глава администрации Ставрополя, осужденный в 2014 году к девяти годам колонии за взяточничество, задержан в аэропорту с поддельным паспортом. Об этом сообщил в среду Госпогранкомитет Белоруссии.

"После условно-досрочного освобождения, которое предполагает ограничение права на выезд за границу, он (экс-глава администрации Ставрополя - прим. ТАСС) надеялся уехать за рубеж и воспользовался поддельным документом. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 380 УК РБ (Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков), мужчина передан сотрудникам Следственного комитета", - отмечается в сообщении погранведомства.

В комитете уточнили, что россиянин был задержан в национальном аэропорту "Минск" 10 января при оформлении рейса Минск - Стамбул. Во время прохождения пограничного контроля он предъявил белорусским пограничникам паспорт гражданина Российской Федерации с признаками частичной подделки. По данным пограничников, у задержанного при себе был действительный внутренний паспорт гражданина России, однако выезд за пределы страны ему ограничен.

Ранее сообщалось, что в июле 2014 года Октябрьский суд Ставрополя приговорил экс-главу города Игоря Бестужего к девяти годам колонии строгого режима по делу о взятках и махинациях с землей. Бестужий обвинялся по статьям "Покушение на получение взятки", "Незаконный оборот оружия", а также "Получение взятки в особо крупном размере" УК РФ. Суд счел его виновным в получении взятки в размере 1,8 млн рублей за предоставление предпринимателю в аренду 25 соток городской земли на улице Доваторцев - сначала под автостоянку, с последующим переоформлением участка под строительство. Во втором эпизоде речь идет о покушении на взятку в размере 50 млн рубktq за выделение в аренду 5 га муниципальной земли в районе улицы Ландшафтной в Ставрополе.