Защита россиянина Дудникова обжаловала его приговор

МИНСК, 12 января. /ТАСС/. Защита гражданина РФ Егора Дудникова направила апелляцию в Верховный суд Белоруссии на приговор своему подзащитному, который получил 11 лет лишения свободы за разжигание розни и публичные призывы к захвату власти. Об этом в среду сообщили ТАСС в Верховном суде республики.

"По Дудникову жалоба поступила от адвоката. Пока апелляция не назначена", - сказали в Верховном суде.

27 декабря 2021 года Минский городской суд приговорил Дудникова к 11 годам колонии. Суд признал его виновным в разжигании розни, публичных призывах к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя, а также в действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.

Россиянин был задержан в мае 2021 года. По данным следствия, с 19 января по 21 мая 2021 года в одном из телеграм-чатов он "с целью нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве разместил не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера". Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Дудников был модератором чата "Отряды самообороны Беларуси".