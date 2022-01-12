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Ростовский суд арестовал на два месяца подозреваемого в двойном убийстве

Его взяли под стражу до 7 марта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 января. /ТАСС/. Мартыновский районный суд Ростовской области арестовал на два месяца Виктора Стромченко, которого подозревают в убийстве бывшей жены и ее знакомого. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Подозреваемому В. В. Стромченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - по 7 марта 2022 года включительно", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Мартыновского района, подозреваемого в двойном убийстве. Следствие считает, что вечером 7 января на фоне конфликта мужчина ударил ножом в грудь свою бывшую супругу, после чего выстрелил из охотничьего ружья в ее знакомого. От полученных повреждений они умерли.

Подозреваемый скрылся с места преступления, однако позднее был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

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