В Липецке столкнулись более 10 автомобилей

ТАСС, 12 января. Столкновение более 10 автомобилей произошло в Липецке на участке объездной трассы Тамбов - Орел, движение здесь затруднено. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы УМВД по Липецкой области Марина Коробова.

"Более 10 автомобилей столкнулись в Липецке на участке объездной трассы Тамбов - Орел. В настоящее время движение на участке затруднено. На месте работают несколько экипажей ГИБДД, которые регулируют движение. Выясняются обстоятельства и количество пострадавших, погибших нет", - сказала она.

Коробова добавила, что ДТП произошло около 11:00 мск в среду, причина столкновения автомобилей уточняется.