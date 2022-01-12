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В многоквартирном доме в Алдане произошел пожар

Восемь человек эвакуированы, пострадавших нет

ЯКУТСК, 12 января. /ТАСС/. Возгорание тушат в жилом восьмиквартирном доме в городе Алдане на предварительной площади в 80 кв. м, эвакуированы восемь человек, пострадавших нет. Об этом сообщила в среду пресс-служба Главного управления МЧС России по Якутии.

"12 января в 17:13 (11:13 мск) в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в восьмиквартирном жилом доме по ул. Строителей, 16 в городе Алдане. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдался открытый огонь. С места эвакуировано восемь человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что спасатели провели разведку, пострадавших нет. Тушение пожара идет на площади 80 кв. м. К нему привлечены 17 человек личного состава и пять единиц пожарной техники. Информация уточняется.

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