В Дагестане осудили поступок призывника из республики, осквернившего памятник на Кубани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 января. /ТАСС/. Жители Дагестана осудили поступок призывника из республики, который осквернил монумент воинской славы в одной из воинских частей в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) со ссылкой на главу Дагестана Сергея Меликова.

"Осквернен один из символов воинской славы великой, многонациональной страны. <…> Жители нашей республики осуждают этот циничный поступок, виновные должны понести заслуженное наказание", - привели в пресс-службе слова Меликова.

В своем обращении глава республики отметил, что "с огромным сожалением и негодованием восприняли в Дагестане известие о недостойном поведении призывников с Северного Кавказа", проходящих военную службу по призыву в одной из воинских частей ЮВО.

Ранее командующий войсками ЮВО Александр Дворников поставил задачу привлечь виновных военнослужащих к ответственности, добавили в пресс-службе округа.

Инцидент произошел в хуторе Молькино Краснодарского края. В понедельник в Главном военном следственном управлении СК России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту осквернения двумя военнослужащими символов воинской славы России и оскорбления памяти защитников Отечества в Краснодарском крае. По данным следствия, один военнослужащий демонстрировал на памятнике погибшим войнам силовые приемы, при этом второй осуществлял видеосъемку происходящего.