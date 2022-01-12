При столкновении фуры и легковушки под Тамбовом погибли два человека

ТАМБОВ, 12 января. /ТАСС/. Два человека погибли и двое пострадали в ДТП с участием LADA Priora и фургона МАН на 38-м км автодороги Тамбов - Пенза в Тамбовской области. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"На 38-м км автодороги Тамбов-Пенза произошло столкновение LADA Priora и грузового фургона МАН. В результате случившегося погибли два пассажира из легковушки, водители обоих транспортных средств также пострадали", - сообщили в полиции.

По предварительным данным, столкновение произошло в тот момент, когда LADA Priora, ехавшая со стороны Пензы, выскочила на встречную полосу.