Осужденному за убийство бизнесмена в Оренбурге ужесточили наказание до 21 года колонии

ОРЕНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Оренбургский областной суд рассмотрел в среду в апелляционном порядке уголовное дело в отношении члена организованной преступной группы Виктора Белкина, признанного виновным в совершении убийства предпринимателя и его сына в Оренбурге и других преступлениях, ужесточив наказание. Об этом сообщается на сайте суда.

"Оренбургский областной суд, изучив материалы дела, апелляционное представление государственного обвинителя и апелляционные жалобы потерпевших, принял решение об усилении окончательного наказания осужденному до 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год 10 месяцев", - сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, приговор суда вступил в законную силу.

Приговором Ленинского районного суда Оренбурга, как ранее сообщал ТАСС, Белкин был осужден на 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год 10 месяцев. С назначенным судом первой инстанции наказанием не согласились государственный обвинитель, защитник осужденного и двое потерпевших, которые и обжаловали приговор.

Уголовные дела об убийствах предпринимателей

Как ранее сообщал ТАСС, следователи в сентябре 2021 года завершили расследование уголовного дела в отношении безработного жителя Оренбургской области Виктора Белкина, обвиняемого в совершении серии убийств, поджогов и угоне автомобиля. Белкин заключил досудебное соглашение, поэтому уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. По версии следствия, Белкин в составе организованной группы совершил несколько тяжких и особо тяжких преступлений на территории Оренбургской области, в том числе убийство в январе 2018 года в Оренбурге предпринимателя и его сына. Как полагает следствие, Белкин являлся соисполнителем.

Сообщалось, что сотрудники полиции в конце мая 2020 года задержали в Оренбурге подозреваемых в убийстве предпринимателя и его семилетнего сына, которое произошло в январе 2018 года, а также директора одной из крупных компаний, его жены и водителя, убитых в мае 2019 года, и еще одного предпринимателя в мае 2020 года. Суд назначил подозреваемым меру пресечения в виде ареста и неоднократно продлевал срок содержания под стражей.

Директор филиала ООО "Газпромтранс", член Общественной палаты Оренбургской области Андрей Бахарев, его супруга и водитель были найдены убитыми в жилом доме поселка Ростоши Оренбурга 20 мая 2019 года. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Тела 35-летнего предпринимателя и его семилетнего сына с множественными ножевыми ранениями были обнаружены 17 января 2018 года во дворе жилого дома на Карагандинской улице Оренбурга в салоне автомобиля. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил передать это уголовное дело в центральный аппарат ведомства.

В декабре 2021 года стало известно, что второго обвиняемого в совершении этих убийств приговорили к 19 годам колонии. Также СК РФ сообщал, что расследование уголовного дела в отношении еще двоих соучастников преступления - Александра Оршлета и Виктора Бертхольца - завершено. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении ряда преступлений, среди которых убийство, поджог и угон автомобиля. По версии следствия, Оршлет, Бертхольц, а также Никита Игнатов в период с января 2012 года по 8 апреля 2015-го создали на территории Оренбургской области организованную преступную группу, чтобы совершать убийства по найму и иные преступления. В последующем в преступную группу были вовлечены Виктор Белкин и Иван Козачков, которые в ходе расследования уголовного дела заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.