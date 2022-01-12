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Жена подмосковного депутата Юрия Бабича заявила в полицию о его похищении

По ее словам, четверо неизвестных посадили Бабича в машину и увезли в неизвестном направлении

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Супруга депутата Совета депутатов Волоколамска Юрия Бабича обратилась в полицию с заявлением о его похищении неизвестными.

В своем заявлении (документ имеется в распоряжении ТАСС) Екатерина Бабич сообщает, что в среду в Волоколамске на улице Панфилова ее вместе с супругом остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. "Несколько минут спустя подъехал автомобиль белая Lada Vesta, в которой находились четверо неизвестных мне человек в гражданской одежде, которые не представились. Далее, моего супруга усадили в указанный выше автомобиль и увезли в неизвестном направлении", - говорится в заявлении. Номера машины жена Бабича не записала из-за растерянного состояния.

Супруга депутата обратилась к адвокату Андрею Алёшкину для представления интересов Бабича, который выяснил, что его нет среди задержанных как в дежурной части, так и в отделе уголовного розыска. В разговоре с ТАСС Алёшкин уточнил, что полиция начала проверку по заявлению. Женщина просит возбудить уголовное дело по факту похищения ее супруга.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области оперативно не прокомментировали данную информацию.

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