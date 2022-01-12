Экс-продюсера МУЗ-ТВ оштрафовали за распространение вредных для детей данных

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Мировой суд Москвы в среду оштрафовал бывшего программного директора и продюсера МУЗ-ТВ Андрея Разыграева на 5 тысяч рублей за распространение вредной для детей информации. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Разыграева виновным в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ ("Нарушение порядка распространения среди детей продукции средства массовой информации, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью") и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей", - сказали в суде.

Басманный суд Москвы в ноябре прошлого года оштрафовал на 1 млн рублей телеканал МУЗ-ТВ за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Поводом стал эфир телеканала во время трансляции мероприятия "Премия МУЗ-ТВ 2020/2021. Начало света", связанный с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения. Также на 100 тыс. рублей за пропаганду гомосексуализма был оштрафован Разыграев. После этого Разыграев уволился с МУЗ-ТВ, но подчеркнул, что его решение не связано с судебными решениями.