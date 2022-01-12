Отец экс-главы ФБК находится в СИЗО в Нижегородской области

ТАСС, 12 января. Отец экс-главы ФБК, признанного в РФ иноагентом и экстремистской организацией, Ивана Жданова Юрий Жданов находится в СИЗО в Нижегородской области, сообщил на своей странице в социальной сети Instagram его адвокат Владимир Воронин.

Юрий Жданов 19 декабря прошлого года был приговорен в Нарьян-Маре к условному сроку за служебный подлог и мошенничество. Он нарушил условия меры пресечения в виде подписки о невыезде до конца срока обжалования и уехал из Ненецкого автономного округа в Нижегородскую область, где был задержан.

"Новости про отца Ивана Юрия Павловича. Сейчас он находится в СИЗО-3 Нижегородской области. А вернее - в очень отдаленном от города поселке, даже название которого не сулит ничего хорошего - Анненковский карьер. Почти 100 км от Нижнего Новгорода по заснеженной трассе, дорога занимает больше двух часов. В общем, посещение 83-летней тети сочли нарушением подписки", - написал Воронин.

Нарьян-Марский городской суд 19 декабря 2021 года приговорил Жданова к трем годам лишения свободы условно за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 статьи 292 УК РФ ("Служебный подлог") и ч. 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Приговор не вступил в законную силу, на период апелляционного обжалования ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Согласно подписке о невыезде, Жданов не мог покидать место жительства, расположенное в поселке Искателей НАО.

Он помещен под стражу на весь период апелляционного обжалования приговора. "Возможно, что до апелляции его уже никуда не повезут, а апелляция будет по видео", - добавил адвокат.