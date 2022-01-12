Суд приговорил к пяти годам колонии бросившего фаер в полицейских на акции в Москве

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам колонии Вячеслава Игумнова, который бросил фаер в полицейских в ходе несанкционированной акции протеста в январе прошлого года в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным Игумнова по статьям о хулиганстве (213 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (318 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в колонии общего режима", - сказали в суде. Ранее прокурор требовал приговорить обвиняемого к восьми годам лишения свободы.

Как установил суд, 23 января в ходе акции 21-летний Игумнов недалеко от улицы Большая Дмитровка зажег фаер и бросил его в сотрудников полиции. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.

В Москве за противоправные действия на несогласованной акции 23 января в рамках уголовных дел были задержаны восемь человек за применение насилия к сотрудникам правоохранительных органов и повреждении служебной машины.