В Карелии возбудили уголовное дело после истории об издевательствах в детском саду

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 января. /ТАСС/. Уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбудили в Карелии после декабрьской публикации в СМИ истории об издевательствах над воспитанниками в одном из детских садов Петрозаводска. Об этом в среду сообщили на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). По инициативе следственного управления в целях обеспечения полного и всестороннего расследования всех обстоятельств возможного совершения противоправных действий в отношении детей прокурором города Петрозаводска уголовное дело передано в следственное управление СК РФ по Республике Карелия", - говорится в сообщении.

В следственном управлении не уточнили, в чем именно заключается ненадлежащее поведение педагогов. Однако в декабре 2021 года в региональных СМИ был опубликован материал о ситуации в одном из дошкольных учреждений, где дети независимо друг от друга рассказали родителям о фактах возможного психологического и физического насилия. Например, со слов детей, воспитатели втыкали им в пальцы иголки, если они не хотели идти спать, а также придумывали им обидные прозвища.

Историю также комментировал уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев в ходе своей пресс-конференции. Он сообщил, что по факту данной ситуации проводилось до пяти проверок разными инстанциями, в том числе правоохранительными органами. Сараев отметил, что ему известно о факте конфликта в детском саду, и главной задачей аппарата омбудсмена в нем он видит оказание психологической помощи детям, родителям и коллективу дошкольной организации, чтобы минимизировать риски возникновения психологических травм.