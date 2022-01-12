Экс-главе района в Оренбуржье ужесточили приговор до четырех лет колонии по делу о взятках

ОРЕНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Оренбургский областной суд удовлетворил представление прокурора и изменил приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Светлинского района региона, назначив реальное наказание. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

"Оренбургский областной суд поддержал позицию прокурора и изменил приговор в части назначенного наказания. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом 1 млн 300 тыс. рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Срок дополнительного наказания остался прежним. Приговор вступил в законную силу", - сказано в сообщении.

Ясненский районный суд, как ранее сообщал ТАСС, вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Светлинского района Оренбургской области Виктора Тараканова, назначив ему наказание за получение взяток в виде штрафа в размере 4,8 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на семь лет. С видом назначенного наказания не согласился прокурор Светлинского района и внес представление в вышестоящую судебную инстанции.

Главу Светлинского района Оренбургской области Тараканова задержали 19 мая 2020 года. По данным ФСБ, Тараканов вымогал взятку в 200 тыс. рублей у местного предпринимателя за оказание содействия в аукционе по благоустройству территории в поселке Светлый в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В ноябре следователи возбудили два уголовных дела о получении взятки в отношении Тараканова по двум выявленным фактам дополнительных эпизодов преступлений. В мае 2021 года суд признал виновным и вынес приговор бывшему замдиректора коммерческой организации за дачу взятки в крупном размере экс-главе Светлинского района, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 850 тыс. рублей.

По информации правительства области, Тараканов возглавлял район с 23 октября 2010 года до момента задержания.