В Москве на улице Речников произошла утечка на теплосети

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Утечка на тепловой сети произошла на улице Речников в Москве. Заметное парение в районе аварии объясняется большой разницей температур теплоносителя и наружного воздуха, сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "МОЭК".

"Сегодня по адресу ул. Речников, 18, обнаружена утечка на теплосети. Участок локализован, бригада МОЭК ведет ремонтные работы. Заметное парение объясняется большой разницей температур теплоносителя и наружного воздуха. Теплоснабжение обеспечивается в штатном режиме. Параметры восстанавливаются", - сообщили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что жители московских районов Нагатинский затон и Нагатино-Садовники "пишут о массовом отключении отопления из-за аварии в системе отопления".

"Распространяемая информация об отсутствии отопления в жилых домах в районах Нагатинский и Нагатино-Садовники не соответствует действительности. <...> Теплоснабжение потребителей не нарушено и осуществляется по резервной схеме. При переходе на резервную схему у отдельных потребителей могло наблюдаться кратковременное снижение параметров теплоснабжения", - уточнили ТАСС в пресс-службе комплекса городского хозяйства.