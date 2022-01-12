Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в администрацию и суд в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 12 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы в среду проверяют сообщения о "минировании" зданий администрации Архангельска и арбитражного суда, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Архангельской области.

"Проверяется информация о минировании здания администрации Архангельска и арбитражного суда на Логинова, 17", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе администрации города сообщили ТАСС, что сотрудники эвакуированы из здания.

Ранее ТАСС сообщил, что в среду из-за сообщений о "минировании" в Екатеринбурге эвакуированы 151 школа, Уральский архитектурно-художественный госуниверситет, Уральский госуниверситет путей сообщения, Горный университет, Екатеринбургский театральный институт, Уральская государственная консерватория имени Мусоргского.