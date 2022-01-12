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Сотрудников администрации Ульяновска эвакуировали после сообщения о минировании здания

По данным источника ТАСС, эвакуировали также здания арбитражного и областного судов

УЛЬЯНОВСК, 12 января. /ТАСС/. После поступившего сообщения о минировании здания эвакуировали сотрудников администрации Ульяновска. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"На электронную почту арбитражного суда поступило сообщение о минировании зданий арбитражного и областного судов и здания администрации города. В данный момент персонал городской администрации эвакуирован", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сотрудники полиции проводят обследование здания с помощью служебных собак. По словам собеседника агентства, движение автомобилей по улице Кузнецова, на которой находится администрация Ульяновска, перекрыли. В здании работают кинологи, на месте дежурят полиция, Росгвардия и пожарные.

Позднее в пресс-службе администрации города сообщили, что спецслужбы завершили проверку здания администрации, информация о минировании не подтвердилась. 

"Спецслужбы завершили проверку здания администрации города. Информация о минировании не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что работа администрации возобновлена в штатном режиме.

Ранее в пресс-службе ТАСС сообщили об эвакуации сотрудников из здания. По информации городской администрации, на электронную почту арбитражного суда поступило сообщение о минировании зданий арбитражного и областного судов, а также администрации города. Движение автомобилей по улице Кузнецова, на которой находится администрация Ульяновска, было перекрыто.

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