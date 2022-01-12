В Краснодаре возбудили дело в отношении пытавшегося зарезать пожилого мужчину в магазине

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Следователи на Кубани возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство в отношении мужчины, который в Краснодаре ударил ножом в магазине пожилого человека, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в среду.

Ранее в пресс-службе УМВД по Краснодару сообщали, что сотрудниками полиции подозреваемый был задержан, пострадавший получил телесные повреждения.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Абинского района, который подозревается в покушении на убийство 63-летнего мужчины (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Установлено, что днем 4 января 2022 года пожилой мужчина находился в продуктовом магазине, расположенном на улице Ставропольской краевого центра. По данным следствия, в какой-то момент к нему подошел фигурант и беспричинно нанес удар имевшимся при себе ножом в область шеи посетителя", - говорится в сообщении краевого следственного управления СК РФ.

Уточняется, что потерпевший находится в больнице, угрозы его жизни нет.