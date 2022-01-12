В Таганроге мужчина упал в шахту лифта и погиб

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 января. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в результате падения в шахту лифта в Таганроге. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

"Поступило сообщение об обнаружении тела мужчины 1985 года рождения в шахте лифта, расположенной в подъезде дома на Мариупольском шоссе в городе Таганроге. По данному факту проводится доследственная проверка", - сообщил представитель СК.

По предварительным данным, кабина лифта, в которой находились трое мужчин, застряла между восьмым и девятым этажами. Они самостоятельно открыли двери лифта, после чего один из них попытался выбраться из кабины, но сорвался вниз.

В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе.