Суд в Мордовии арестовал учителя, подозреваемого в ранении директора школы и ее супруга

ТАСС, 12 января. Лимбирский суд Мордовии избрал меру пресечения в виде ареста в отношении учителя школы, подозреваемого в ранении директора учреждения и ее супруга. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"Арестован на два месяца", - сказала собеседница агентства.

По данным ведомства, 8 января в дежурную часть поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение 55-летних супругов. Выяснилось, что днем в квартиру директора школы пришел один из педагогов образовательного учреждения. Во время конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, мужчина выстрелил женщине в живот из своего травматического пистолета. Супруг потерпевшей попытался отнять оружие, но подозреваемый выстрелил и в него, попав в живот и повредив печень.

Пострадавших доставили в больницу, после оказания медицинской помощи женщину отпустили домой, ее супруг проходит лечение. Здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред. Возбудили уголовное дело.