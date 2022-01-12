{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Мордовии арестовал учителя, подозреваемого в ранении директора школы и ее супруга

Здоровью мужчины причинен тяжкий вред

ТАСС, 12 января. Лимбирский суд Мордовии избрал меру пресечения в виде ареста в отношении учителя школы, подозреваемого в ранении директора учреждения и ее супруга. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МВД по республике.

На эту тему

"Арестован на два месяца", - сказала собеседница агентства.

По данным ведомства, 8 января в дежурную часть поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение 55-летних супругов. Выяснилось, что днем в квартиру директора школы пришел один из педагогов образовательного учреждения. Во время конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, мужчина выстрелил женщине в живот из своего травматического пистолета. Супруг потерпевшей попытался отнять оружие, но подозреваемый выстрелил и в него, попав в живот и повредив печень.

Пострадавших доставили в больницу, после оказания медицинской помощи женщину отпустили домой, ее супруг проходит лечение. Здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред. Возбудили уголовное дело.

Теги
РоссияМордовия
В Калининграде осудили двух мужчин за попытку дать взятку 500 тыс. рублей сотруднику ФСБ
Одного мужчину приговорили к двум годам и восьми месяцам, а второго - к трем годам лишения свободы. Суд также назначил каждому из них штраф в размере 13,8 млн рублей
Читать полностью