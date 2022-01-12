Тульский областной суд эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

ТУЛА, 12 января. /ТАСС/. Сотрудников Тульского областного суда эвакуировали в среду из-за сообщений о "минировании", на месте проводится проверка. Об этом рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о минировании. <...> Из здания всех эвакуировали", - сказал собеседник агентства.

По его данным, информация о "минировании" проверяется, к работе привлечены кинологи с собаками. В настоящее время ТАСС не располагает официальными комментариями суда и правоохранительных органов.

По данным пресс-службы управления судебного департамента по Тульской области, сообщение о "минировании" здания суда поступило на официальный адрес электронной почты в 14:00 мск. "Аппарат суда был извещен об эвакуации и в 14 часов 30 минут судьи, сотрудники суда, посетители и участники судебных процессов покинули здание суда до проведения необходимых мероприятий сотрудниками правоохранительных органов", - добавили в сообщении.

По данным местных СМИ, информация о возможном нахождении в здании суда взрывоопасного предмета поступила в анонимном сообщении, на месте дежурят медики, спасатели и сотрудники ГИБДД.