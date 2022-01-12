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В Севастополе ищут несовершеннолетнего, избившего 16-летнюю беременную сожительницу

Пострадавшей назначили судебно-медицинскую экспертизу

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Полиция Севастополя разыскивает несовершеннолетнего молодого человека, который избил свою 16-летнюю беременную сожительницу. Об этом в среду сообщила ТАСС заместитель руководителя пресс-службы управления МВД России по городу Севастополю Мария Нажа.

Сотрудники полиции установили, что пострадавшая проживает с 16-летним парнем. Оба приехали в Севастополь из другого города для обучения в колледжах. В ходе возникшего конфликта молодой человек нанес девушке несколько ударов по голове и туловищу, после чего сел в автомобиль и скрылся. Для оказания медицинской помощи пострадавшая была доставлена в медучреждение.

"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего и местонахождения молодого человека, который скрылся с места происшествия", - сообщила представитель МВД.

В пресс-службе отметили, что пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести полученных телесных повреждений и квалификации действий ее сожителя.

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