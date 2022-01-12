Суд подтвердил законность увольнения рязанского вице-губернатора из-за допуска к гостайне

ТАСС, 12 января. Рязанский областной суд отказал в удовлетворении иска о восстановлении на госслужбе вице-губернатора Михаила Семенова, уволенного в связи с прекращением допуска к гостайне. Об этом в среду сообщается на сайте суда.

В октябре 2020 года глава Рязанской области Николай Любимов освободил от должности вице-губернатора региона Михаила Семенова на основании пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне. В этой должности Семенов проработал чуть более месяца.

"Рассмотрев спор, заслушав доводы сторон и исследовав представленные ими доказательства, Рязанский областной суд отказал в удовлетворении требований истца и признал его увольнение законным", - говорится в сообщении.

Как уточнили в суде, увольнение вице-губернатора было связано с прекращением допуска к государственной тайне. В связи с тем, что дело содержало сведения, составляющие гостайну, оно рассматривалось в закрытом судебном заседании.

Ранее, отвечая на вопрос об увольнении вице-губернатора, глава Рязанской области Любимов анонсировал проведение масштабной административной реформы, которая начнется в январе 2022 года. Любимов отметил, что административная реформа не будет связана исключительно с сокращениями сотрудников. Основной задачей нововведений станет повышение эффективности работы органов госвласти.