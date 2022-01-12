В Калининграде осудили двух мужчин за попытку дать взятку 500 тыс. рублей сотруднику ФСБ

КАЛИНИНГРАД, 12 января. /ТАСС/. Суд в Калининграде признал двух жителей Москвы и Московской области виновными в покушении на посредничество в даче взятки в размере 500 тыс. рублей и $2,5 тыс. сотруднику регионального управления ФСБ. Фигуранты оштрафованы на 13,7 млн рублей каждый и приговорены к различным срокам лишения свободы, сообщается в среду на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Приговором Центрального районного суда города Калининграда 59-летнему осужденному [жителю Московской области] назначено наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере 13,7 млн рублей с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима. 56-летнему осужденному [житель Москвы] суд назначил наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы и аналогичный штраф. От отбытия наказания в виде лишения свободы мужчина освобожден в связи с болезнью", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в январе 2021 года осужденные предложили двум жительницам области, одна из которых является генеральным директором предприятия по обработке янтаря и производству из него ювелирных изделий, посредничество в получении покровительства со стороны правоохранительных органов за взятку в 500 тыс. рублей и $2,5 тыс. сотруднику регионального управления ФСБ. Женщины согласились и помимо суммы взятки передали посредникам еще 500 тыс. рублей и $5 тыс. в качестве вознаграждения за услугу.

Передача взятки сотруднику ФСБ, который от нее отказался, проходила 11 февраля того же года в кафе в центре Калининграда под контролем ведомства. На следующий день после передачи денег мужчины попытались покинуть область, но были задержаны. Против них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а", п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Покушение на посредничество во взяточничестве должностному лицу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере"). Свою вину они признали на стадии следствия и в суде.