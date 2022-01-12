Суд оставил в силе приговор гражданину Украины за сообщение о минировании Крымского моста

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы гражданина Украины, осужденного за ложное сообщение о минировании Крымского моста в 2018 году, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края в среду.

"Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу на приговор Темрюкского районного суда, которым гражданин Украины 1998 года рождения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве"). Приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Речь идет об инциденте, произошедшем в мае 2018 года при торжественном открытии транспортного перехода через Керченский пролив, когда мужчина с территории Украины позвонил в дежурную часть полиции Темрюкского района и заявил, что на транспортном переходе якобы заложены два взрывных устройства.

Ранее приговором Евпаторийского городского суда Республики Крым ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год по статье об организации экстремистского сообщества, позже Темрюкским районным судом он был приговорен еще к пяти годам колонии за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. По совокупности ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. "Мужчина был установлен и задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину, объяснив свой поступок увлечением националистическим идеями", - добавили в пресс-службе.