Подмосковного депутата Бабича доставили в СК для допроса в качестве свидетеля

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Депутат Совета депутатов Волоколамска Юрий Бабич был доставлен в СК в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении зампредседателя территориальной избирательной комиссии города Артема Любимова, сообщил ТАСС адвокат Андрей Алешкин.

"Мне позвонил следователь Фадеев из СК городского округа Раменское и сказал, что Юрий Бабич - свидетель по уголовному делу в отношении Артема Любимова и находится у них", - сказал защитник.

Подробностей уголовного дела адвокат пока не смог уточнить. Сейчас Бабич уже отпущен, однако Алешкин отмечает грубые нарушения прав депутата, так как повестки ему ранее не направлялись, после доставления в СК не дали позвонить родным и продержали более трех часов. "На субботу, 15 января, в 13:00 мск запланированные у следствия с депутатом Бабича в СК Раменское [действия пройдут] с моим участием", - добавил адвокат.

Ранее в среду супруга депутата Екатерина Бабич заявила в полицию о его похищении четырьмя неизвестными людьми, представившимися сотрудниками уголовного розыска. По ее словам, они с мужем около 10:00 мск ехали из дома на работу, когда их остановил замначальника Волоколамского ГИБДД из-за того, что они якобы не пропустили пешехода. По словам женщины, никакого пешехода не было, протокол также не был составлен. Затем из подъехавшей "Лады" вышли несколько мужчин, представились сотрудниками уголовного розыска (не назвав свои фамилии и должности), и попросили депутата проследовать в их машину для разговора, после чего показали "какую-то бумагу" и увезли. Супруга отметила, что перед инцидентом Бабич ни с кем не враждовал, ранее вопросы у полиции тоже к нему не возникали, а как депутат он готов был с ними сотрудничать.