Врио замглавы администрации Тамбовской области подозревают в участии в хищении 25 млн руб.

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Врио замглавы администрации Тамбовской области Владимир Громов подозревается в покровительстве хищения более 25 млн рублей в рамках национального проекта "Демография". Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-центре МВД России.

"Установлено, что в 2020 году руководство коммерческой организации заключило 90 договоров с дошкольными учреждениями Тамбовской области на поставку товаров для материально-технического оснащения дошкольных учреждений в рамках национального проекта "Демография" на общую сумму свыше 25 млн рублей. Значительная часть указанных договоров по настоящее время не исполнена, товары не поставлены, однако оплачены в полном объеме", - сказали в пресс-центре.

При проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлена возможная причастность к вышеуказанной противоправной деятельности руководителей дошкольных учреждений и коммерческой организации, общее покровительство которой осуществлял заместитель главы администрации Тамбовской области. "По выявленным фактам СЧ СУ УМВД России по Тамбовской области в отношении заместителя главы областной администрации возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 285 и частью 2 статьи 286 УК РФ", - добавили в ведомстве.

Чиновнику может грозить до семи лет лишения свободы. В МВД пояснили, что деньги в рамках нацпроекта перечислялись на счета аффилированной чиновнику организации и впоследствии похищались. Бюджету Тамбовской области причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Полицейские провели у чиновника по адресам проживания и на рабочем месте обыски, где были обнаружены и изъяты деньги в рублях и иностранной валюте, незаконно хранившиеся боеприпасы к огнестрельному оружию, а также документы, которые имеют доказательственное значение для уголовного дела. Его задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Громов работает в органах исполнительной власти почти 20 лет, на должности вице-губернатора - с февраля 2020 года, координирует работу комитетов госзаказа и управления имуществом области.