В ДТП на Кубани один человек погиб и пятеро пострадали

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на трассе Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края в среду. В результате столкновения один человек погиб, еще пятеро, включая двоих детей, пострадали, сообщили ТАСС в отделе пропаганды УГИБДД Краснодарского края.

"На дороге Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края водитель-мужчина, управляя автомобилем ВАЗ, двигался со стороны Краснодара. При совершении маневра разворота в неположенном месте он допустил столкновение с автомобилем Kia Rio. В результате ДТП погибла женщина-пассажир автомобиля ВАЗ, - говорится в сообщении.

Уточняется, что также пострадали водитель и несовершеннолетняя пассажирка отечественного автомобиля. В машине Kia Rio пострадал четырехлетний ребенок, водитель и пассажир.