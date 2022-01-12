На двух посетителей зала "Зарядье" в Москве упала дверь

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Два человека пострадали при падении стеклянной двери в концертном зале "Зарядье", состояние их здоровья не вызывает опасений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе площадки.

Стеклянная дверь входной группы концертного зала съехала с верхнего крепления 12 января, при падении она задела двух человек. "Прежде всего нам было важно оперативно оценить физическое состояние людей и оказать при необходимости первую помощь. Бригада приехала очень быстро, по первичному заключению врачей их жизни ничего не угрожает", - процитировали в пресс-службе гендиректора площадки Ольгу Жукову.

По предварительным данным, причиной падения стеклянной створки двери стала поломка пластиковой втулки, установленной на оси верхней петли двери. После инцидента дверь жестко зафиксировали на месте. Как уточнили в пресс-службе, специалисты проведут экспертизу всех дверей зала в рамках гарантийных обязательств.