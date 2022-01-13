Принц Эндрю может предстать перед судом в США

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Сын королевы Великобритании Елизаветы II может предстать перед правосудием в США после того, как суд Южного округа в Нью-Йорке в среду отказался отклонить поданный против него гражданский иск. Американка Вирджиния Джуфре (до замужества - Робертс) обвиняет герцога Йоркского в том, что он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет. При этом уголовное дело против принца не ведется.

Судья Льюис Каплан не согласился с аргументами адвокатов принца, настаивавших на том, что в 2009 году, заключив внесудебное соглашение с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном, Джуфре обязалась отказаться от судебного преследования как самого Эпштейна, так и его знакомых, включая принца Эндрю. Его представителям также не удалось добиться признания иска неподсудным на основании того, что Джуфре постоянно проживает в Австралии, а не в США. Таким образом, рассмотрение иска по существу может начаться уже в сентябре этого года.

Как указывают обозреватели телеканала Sky News, существует четыре основных сценария дальнейшего развития событий, каждый из которых будет болезненным для 61-летнего принца, последовательно настаивавшего на своей невиновности. Наиболее вероятным эксперты считают заключение внесудебного соглашения, которым заканчиваются 95% подаваемых в США гражданских исков, однако в глазах общественности это будет напоминать признание вины. Принц может полностью отказаться от участия в судебном процессе, после чего судья вынесет вердикт без проведения слушаний, либо воспользоваться правом не свидетельствовать против себя, однако это также стало бы тяжелым ударом по его репутации.

Попытка настоять на своей версии событий обернется для Его Высочества опросом под присягой, который будут проводить представители Джуфре, а потенциально и выступлением в американском суде перед присяжными, которые решат судьбу иска. Как заявили Sky News эксперты по американскому праву, слушания с высокой вероятностью будут проходить в открытом режиме, принц не сможет отказаться от очной дачи показаний в суде, а у представителей истицы будет возможность привлечь в качестве свидетелей других членов королевской семьи. Среди них могут оказаться взрослые дочери принца Эндрю, так как ранее он заявлял, что праздновал день рождения одной из них в пиццерии в тот самый вечер, когда, по версии Джуфре, состоялось одно из изнасилований.

Принц и финансист

Джуфре утверждает, что была одной из жертв Эпштейна, который якобы свел ее с сыном Елизаветы II. Впервые с публичными обвинениями против герцога Йоркского она выступила еще в 2014 году. По словам женщины, принц трижды вступал с ней в сексуальную связь против ее воли в 2001 году. Один из этих эпизодов якобы имел место в Лондоне, куда Эпштейн, друживший с принцем Эндрю, привез ее на личном самолете. Джуфре требует от принца компенсации за полученный физический и моральный ущерб.

Сам герцог Йоркский категорически отрицает утверждения о сексуальной связи с 17-летней девушкой. По словам принца, он никогда не встречался с Джуфре, а фотография, на которой они запечатлены вместе в компании любовницы Эпштейна британки Гилейн Максвелл, является подделкой. Как пишут британские СМИ, неблагоприятный для принца исход дела может означать для него потерю почетных воинских званий и права пользоваться титулом. Для полного лишения титула потребуется решение парламента Великобритании, однако британские эксперты сомневаются, что он будет вмешиваться в скандал.

В ноябре 2019 года сын королевы был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей на фоне заявлений Джуфре о том, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее принуждали заниматься сексом Эпштейн и Максвелл.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк в июле 2019 года. Ему предъявили обвинения в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах бизнесмен организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года. Максвелл была признана виновной в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних 30 декабря прошлого года, и ей грозит тюремное заключение сроком до 65 лет.