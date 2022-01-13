В Москве неизвестные похитили 15 млн рублей из дома автора передачи "Куклы"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства хищения денег у мужчины из дома в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"12 января в полицию обратился мужчина 1958 года рождения, который заявил об открытом хищении денежных средств из его дома. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемых", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о продюсере, авторе телепередачи "Куклы" Василии Григорьеве. "По предварительным данным, из дома Григорьева похищены деньги в долларах и евро - порядка 15 млн рублей. Точная сумма и обстоятельства устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

Василий Григорьев родился в 1958 году в Москве. Окончил отделение кинодраматургии ВГИК. В 1994 году запустил развлекательную сатирическую передачу "Куклы", которая затрагивала острые темы российской политики. В эфир она выходила на канале НТВ до 2002 года.