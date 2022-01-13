В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 января. /ТАСС/. Режим чрезвычайно ситуации (ЧС) в четверг ввели в Южно-Сахалинске из-за метели. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"В городе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с циклоном. Одна из первоочередных задач - нормализация движения по улицам города. Мобилизованы силы дорожных служб", - рассказали в пресс-службе мэрии.

По информации пресс-службы, мэр города Сергей Надсадин держит на личном контроле вопрос расчистки проездов к социально значимым учреждениям. В первую очередь ведется расчистка улично-дорожной сети, проездов к больницам, детским садам, фельдшерско-акушерским пунктам. Спецтехника не прекращала работу даже ночью, но большую помеху создают припаркованные в неправильных местах автомобили.

Ранее спасатели объявили штормовое предупреждение на 12-13 января в 12 районах Сахалина и Курил. На островах второй день бушуют метель и сильный ветер. Дети в ряде городских округов, включая Южно-Сахалинск, второй день находятся на дистанционном обучении, сотрудники некоторых учреждений - на удаленной работе. Нарушена работа всех видов транспорта, в мелких населенных пунктах без электричества из-за непогоды остались порядка 25 тыс. человек.