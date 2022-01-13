Источник: в Красноярске эвакуировали три ТЦ и школу из-за сообщений о минировании

КРАСНОЯРСК, 13 января. /ТАСС/. Посетителей трех торгово-развлекательных центров и учащихся одной школы в Красноярске эвакуируют из-за информации о минировании. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Пришли письма [на электронную почту с угрозами о минировании] трех торгово-развлекательных центров и одной школы. Проводится эвакуация", - сообщил собеседник агентства.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб. В региональном главке МВД пока не комментируют информацию.