Более 200 домов села на юге Сахалина обесточила авария в газовой системе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 января. /ТАСС/. Более 20 многоквартирных домов и около 200 частных домов села Троицкое на юге Сахалина, в которых проживают более двух тыс. человек, обесточены из-за аварии в газораспределительной сети. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Авария произошла в ночь на четверг. Из-за скачка давления газа в одной из квартир произошло возгорание газовой колонки, а в другой - взрыв газового котла, в результате чего выбило двери и окна, одна пожилая женщина госпитализирована. Причины аварии неизвестны. Были эвакуированы 20 человек.

"Из-за аварии на газораспределительной сети без света и тепла остались более двух тысяч жителей села [Троицкое] Анивского района. Всего авария затронула 23 многоквартирных дома и 189 частных", - рассказали в правительстве.

По информации пресс-службы, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провел срочное заседание комиссии по ЧС и дал поручение незамедлительно провести проверку газового оборудования в каждом доме села. Эта работа должна быть проведена за один день к 16:00 по местному времени. Лимаренко пообещал, что лично приедет на место происшествия с комиссией.

"На первом этапе <...> требуется подать электричество. Тогда возможно будет установить тепловые пушки в подъездах и включить электрообогреватели в квартирах. На втором этапе будет возобновлена подача газа", - сообщила пресс-служба. В восстановительных работах участвуют 23 человека, задействованы восемь единиц техники. Сейчас в Троицком развернуто несколько пунктов обогрева: в сельском доме культуры, для детей до семи лет в детском саду "Радуга", для старших ребят организованы дежурные группы в школе. Дежурит автомобиль "Урал", который доставляет желающих в пункты.

Как сообщили журналистам в прокуратуре Сахалинской области, надзорное ведомство проводит проверку по факту происшествия. По ее результатам будет дана правовая оценка исполнению законодательства о газоснабжении.