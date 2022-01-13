В Южной Корее произошла остановка реактора АЭС

СЕУЛ, 13 января. /ТАСС/. Автоматическая остановка одного из реакторов атомной электростанции "Хануль", расположенной в 330 км к юго-востоку от Сеула, произошла в четверг. Об этом сообщил оператор АЭС - Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики.

"13 января в 01:26 (19:26 мск 12 января - прим. ТАСС) из-за механической неисправности произошла автоматическая остановка пятого реактора АЭС "Хануль" в городе Ульджин провинции Кёнсан-Пукто", - отмечается в сообщении. Оператор уточнил, что сбой произошел из-за выхода из строя насоса, подающего охлаждающую жидкость. Утечки радиации нет.

Комиссия по ядерной безопасности изучает причину прекращения работы насоса, ведутся работы по устранению неисправности. Техническое обслуживание реактора было проведено в июле прошлого года.